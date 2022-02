Tianjin (Chine) (AFP). Explosion de Tianjin: la pluie renforce les craintes de contamination au cyanure

La pluie tombait mardi sur le site dévasté par des explosions dans la métropole portuaire de Tianjin, ravivant les craintes de contamination par des substances toxiques au moment où était rendu un hommage aux 114 morts de la catastrophe. Environ 700 tonnes de cyanure de sodium, un produit chimique hautement toxique, étaient stockées dans l'entrepôt du port de Tianjin touché par plusieurs déflagrations mercredi soir, d'après des sources officielles. La pluie pourrait faire réagir les produits chimiques et les diffuser plus largement dans l'environnement, qu'il s'agisse de l'air, du sol ou de l'eau. Les autorités ont assuré que l'air et l'eau ne présentaient pas de danger pour la population, mais les habitants de la zone de développement de Binhai se montraient de plus en plus inquiets et sceptiques. Sur des échantillons d'eau prélevés en 40 points de la zone interdite au public, huit ont révélé une présence excessive de cyanure lundi, dépassant jusqu'à 28,4 fois les niveaux recommandés pour l'un d'entre eux, a expliqué Bao Jingling, ingénieur en chef du Bureau municipal de protection de l'environnement de Tianjin, lors d'une conférence de presse. Du cyanure en plus faible quantité a été détecté dans 21 autres échantillons, a-t-il ajouté. Pour éviter l'écoulement de produits chimiques, les autorités ont construit un barrage de sable et de terre délimitant une zone de 100.000 m2 autour du site des explosions, a dit Bao Jingling. Des cuves et des canalisations ont été vidées pour laisser la place à la pluie, a-t-il précisé. Le cyanure de sodium, qui se présente sous forme de poudre cristalline, libère sous certaines conditions du cyanure d'hydrogène, un "gaz hautement toxique asphyxiant", qui peut s'avérer "rapidement mortel" selon le Centre américain pour le contrôle des maladies. "Nous faisons très attention aux prévisions de pluie pour les prochains jours", a ajouté l'ingénieur. "Nous nous préparons au traitement de dizaines de milliers de tonnes d'eau contaminée, dans le cratère de la zone principale". Il a promis que l'air serait " étroitement contrôlé", sur 18 lieux de prélèvement et que le public serait alerté rapidement si des niveaux excessifs de cyanure ou d'autres produits étaient découverts. Une minute de silence a été observée mardi lors de plusieurs cérémonies de commémoration. Des responsables en chemise blanche, des personnels de secours ou des militaires en uniforme ont baissé la tête en hommage aux victimes. Le désastre a fait 114 morts tandis que 57 personnes sont portées disparues. 31 corps n'ont pas été identifiés. Des sirènes ont retenti et des fleurs blanches -la couleur du deuil en Chine, où le septième jour suivant un décès est un jour de commémoration traditionnel- ont été déposées. Devant l'hôtel où se tiennent les conférences de presse officielles, une dizaine de propriétaires immobiliers sont venus réclamer des compensations pour leurs appartements endommagés. Ils brandissaient des banderoles rendant hommage aux policiers morts, et des panneaux présentant des photos de leurs logements sur lesquels étaient inscrits: "Rendez-nous nos appartements".

