Malherbe - Marcq : "C'est une saison enrichissante pour moi"

Avez-vous fait un pas important pour le maintien en battant Saint-Etienne ?

Je ne sais pas si c'est un pas important, mais ce sont trois points cruciaux dans la course au maintien étant donné que les résultats de nos adversaires directs furent plutôt positifs pour nous. Ça a été un bon match, une bonne deuxième mi-temps, avec pas mal d'envie, de choses positives qu'on va essayer de garder. On y a cru jusqu'au bout et ça a fini par payer.

Vous avez fourni un bon match contre Monaco puis Saint-Etienne. Avez-vous le sentiment la machine est repartie ?

J'espère. J'ai fait un match correct à Monaco, j'enchaîne sur un bon match contre Saint-Etienne. Il y a un peu plus de confiance aujourd'hui, ça se passe bien avec les autres joueurs sur le terrain. C'est un ensemble d'éléments qui explique que je suis mieux aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. J'en profite et je prends beaucoup de plaisir.

Comment expliquez-vous les difficultés que avez à vous imposer cette saison ?

Je ne sais pas. Peut-être me suis-je mis une pression inconsciente. Après, c'est vrai qu'il s'agissait de mon premier départ de Boulogne, je quittais ma famille, mes amis. Il a fallu surmonter tout ça, découvrir des choses que je ne connaissais pas. J'espère que c'est derrière moi désormais. J'ai accepté la concurrence, j'ai continué à travailler et je me suis dit que la roue allait tourner, que ça reviendrait. On ne prend jamais bien le fait d'être mis de côté, mais ça fait partie de l'apprentissage, je suis encore un jeune joueur. C'est une saison enrichissante pour moi.