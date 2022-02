Cambriolages à La Glacerie : pendant l'été, ouvrez l'oeil

Mauvaise surprise au retour des vacances : une famille qui réside La Glacerie, près de Cherbourg, a constaté que sa maison avait été visitée pendant son absence. Le ou les voleurs ont forcé un volet et une vitre arrière de cette maison, située rue Henri Cornat, avant de subtiliser des bijoux. Un vol qui se serait déroulé après le 31 juillet, date de départ des habitants.

Non loin de là, entre le 13 août à 9h et le 14 août à 15h40, une autre maison a été cambriolée. Là aussi, des bijoux ont disparu, ainsi que du matériel hi-fi et des bouteilles de vin.

La police a lancé des enquêtes de voisinage et renforcé sa présence dans le quartier. Elle rappelle aux riverains qu'il est important de signaler toute voiture ou personne suspectes rapidement, en indiquant si possible marque, couleur et immatriculation des véhicules.

Rappelons que l'opération Tranquilité Vacances permet aussi de signaler aux forces de l'ordre lorsque vous quittez votre domicile, à n'importe quel moment de l'année. Les patrouilles seront ainsi accentuées près de votre maison.