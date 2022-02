Reims (AFP). Ligue 1: Reims enfonce Marseille

Une semaine après le départ fracassant de l'entraîneur Marcelo Bielsa à l'issue de la défaite contre Caen lors de la 1re journée, Marseille a concédé dimanche à Reims un nouveau revers (1-0), qui aggrave la crise touchant le club phocéen. Franck Passi, l'ancien adjoint propulsé sur le banc dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau technicien, n'a pas pu conduire à la victoire une équipe marseillaise qui s'est complètement éteinte après le premier quart d'heure et l'ouverture du score rémoise par le défenseur malien Hamari Traoré. "El Local", qui avait déclaré en conférence de presse ne pas être adepte du 4-4-2, avait opté pour un 4-2-3-1, avec Florian Thauvin en meneur de jeu, entouré de Romain Alessandrini et Lucas Ocampos, et enfin Michy Batshuayi en pointe. Mais le changement tactique n'a pas eu l'effet escompté et les Phocéens, impuissants en attaque, fébriles en défense et même réduits à dix à la 74e minute après l'exclusion d'Alaixys Romao, ont concédé leur deuxième défaite en deux journées sous les yeux de leur actionnaire majoritaire Margarita Louis-Dreyfus. L'OM se trouve désormais dans la zone de relégation (18e) en compagnie de Guingamp et Montpellier, les deux seules autres équipes avec 0 point au compteur. Reims, qui n'avait jamais gagné ses deux premiers matches depuis son retour dans l'élite il y a quatre ans, a pris provisoirement la tête du championnat avec six points, à égalité avec Caen, en attendant les matches de Bastia et du Paris SG plus tard dans la journée. Alors que Marseille avait la maîtrise et s'était montré dangereux par Alessandrini (reprise acrobatique contrée in extremis, 10e, puis frappe juste au-dessus, 12e), c'est Reims qui ouvrait le score sur sa première occasion. Sur un corner repoussé par Benjamin Mendy, Traoré jaillissait devant Batshuayi et crucifiait Steve Mandanda d'une reprise de volée qui venait se loger au ras du poteau (1-0, 14). - Mandanda évite la débâcle - Dominateurs jusque-là, les Marseillais bafouillaient alors leur football et enchaînaient les imprécisions. Les mauvais contrôles et autres passes ratées se multipliaient sous les yeux de Passi, qui restait de marbre debout devant son banc. Malgré un léger sursaut à l'heure de jeu, Marseille n'a jamais semblé en mesure de revenir au score et n'a quasiment jamais inquiété le gardien rémois Kossi Agassa. A l'inverse, Reims, dont le bloc défensif s'est montré solide, aurait pu aggraver le score. Les Champenois, impressionnants dans l'engagement et la combativité, ont considérablement gêné les Marseillais en imprimant un pressing de tous les instants. Mandanda, le gardien et capitaine de l'OM qui a atteint dimanche la barre des 300 matches en L1 (tous disputés sous le maillot phocéen), a dû sauver son équipe à plusieurs reprises, notamment sur des frappes de Traoré (29) et de David N'Gog à bout portant (61). Passi et son staff ont du pain sur la planche pour ramener l'équipe sur le chemin de la victoire. La venue de Troyes au Vélodrome dimanche prochain pourrait sembler une aubaine, mais avec cet OM, rien n'est moins sûr. Résultats de la 2e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Monaco - Lille 0 - 0

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire