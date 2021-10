Quand Charlie Sheen enflamme le web.

Depuis déjà plusieurs semaines, le comédien enchaine les provocations.La dernière date de vendredi. La police a dû intervenir à son domicile pour une tentative de suicide mais au moment où les policiers sont arrivés à entrer dans la maison, ils trouvent l'acteur assis à une table en compagnie de ses avocats en train de manger des hamburgers !La presse américaine relaye régulièrement toutes ses aventures ainsi que son gout pour la drogue et le sexe sans parler de ses déclarations fracassantes.Rappelons que « Mon Oncle Charlie » est LA série la plus regardée aux états-unis. Avec un tel engouement, normal que le net se déchaine.Internet est d'ailleurs son terrain de jeux. Il est suivi sur tweeter par plus de 2 millions de fans, et on le voit partout et tout le temps sur la toile.Il est devenu une source d'inspiration inépuisable pour les internautes. Des dizaines de vidéos circulent sur le web dont celle-ci créée par The Gregory Brothers. Leur truc c'est d'utiliser de vraies images d'actualité ou de journaux télévisés afin de les détourner. Leur nouvelle cible est Charlie Sheen. Regardez.