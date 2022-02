Pantin (AFP). Un policier blessé lors d'une attaque à Pantin, 2 personnes en fuite

Un gardien de la paix a été blessé par balle dimanche par deux hommes qui lui ont dérobé son arme avant de s'enfuir, dimanche près d'un bâtiment du ministère de l'Intérieur à Pantin (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris de sources concordantes. Peu avant 02H00, alors qu'il effectuait sa ronde, un gardien de la paix a été blessé par deux hommes cagoulés qui s'étaient introduits sur le site, a indiqué le porte-parole du ministère, Pierre-Henry Brandet. "Il a été braqué par un premier individu", tandis qu'un second, caché derrière lui, l'a neutralisé et lui a volé son arme, a relaté une source judiciaire. "Un coup de feu part, blessant légèrement le policier, la balle a traversé le gilet pare-balles mais miraculeusement il n'a été que légèrement atteint", a précisé le porte-parole du ministère. La victime a pu prévenir l'une de ses collègues en faction dans un sas du bâtiment, qui a pu ensuite appeler les secours. Le Raid a été rapidement déployé et a terminé peu après 09H00 ses recherches sur le site, abritant notamment un garage de véhicules de l'Intérieur, le service central automobile de la police, sans retrouver les hommes qui sont en fuite. "Les deux individus sont en fuite, les premiers éléments découverts par les enquêteurs laissent penser qu'il s'agirait d'un cambriolage qui a mal tourné", a indiqué le porte-parole. L'arme et du matériel pouvant servir à un cambriolage ont été retrouvés dans les environs, a précisé la source judiciaire. Le parquet de Bobigny a confié une enquête pour "tentative d'homicide volontaire en bande organisée" à la brigade criminelle, a précisé une source judiciaire. Elle devra établir quelles étaient les motivations des individus et notamment si c'est le site ou le matériel qui était visé. Les deux hommes se seraient introduits par les locaux administratifs, en passant pas une autre entreprise installée dans un bâtiment contigu. Il est possible que les malfaiteurs soient tombés par hasard sur ce site, car "aucun signe extérieur sur le bâtiment ne fait référence à la police", a précisé la source judiciaire. Le bâtiment de 15.000 à 25.000 m2, qui sert principalement de garage pour des véhicules de l'Intérieur, comprend par ailleurs un stand de tir utilisé par la police mais "ce n'est pas un dépôt de munitions", a-t-on précisé au ministère. Des bureaux de formation et l'école de conduite de la police nationale y sont également installés. Dimanche matin, un vaste périmètre de sécurité avait été déployé dans la zone industrielle de Pantin, tout près de Paris, à proximité de l'endroit où s'est produite l'agression. Le policier, "fortement choqué", a été conduit à l'hôpital d'où il devrait sortir rapidement, a précisé le porte-parole.

