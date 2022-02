Le XV de France s'est incliné 19 à 14 contre l'Angleterre pour son premier match de préparation à la Coupe du monde (18 septembre - 31 octobre), samedi à Twickenham. Les Bleus ont encaissé trois essais d'Anthony Watson (2) et Jonny May (1) et n'ont pu répliquer que par un essai de Fulgence Ouedraogo. Ils retrouveront l'Angleterre pour une revanche samedi prochain au Stade de France.

