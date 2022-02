La Havane (AFP). Kerry salue un jour historique entre les Etats-Unis et Cuba

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a salué vendredi à La Havane un "jour historique" entre les Etats-Unis et Cuba, à l'occasion de la réouverture officielle de l'ambassade américaine sur l'île communiste. Le chef de la diplomatie américaine, qui avait évoqué plus tôt dans la journée un "moment mémorable" entre les deux ex-adversaires de la Guerre froide, a insisté sur le "jour historique" pour Washington et La Havane, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez.

