New York (AFP). Etats-Unis: des centaines de couples recréent le célèbre baiser de Times Square

Des centaines de couples ont recréé vendredi à New York le célèbre baiser de Times Square, une photo symbolique de la fin de la Seconde guerre mondiale prise le 14 août 1945 sur la place la plus célèbre du monde. La photo "V-J Day in Times Square" (V-J étant le raccourci de Victory over Japan - victoire sur le Japon) avait été prise par le photojournaliste Alfred Eisenstaedt, et montre un marin de l'US Navy penché sur une infirmière vêtue de blanc qu'il embrasse à pleine bouche. Les participants vendredi avaient tous, pour les hommes, un bob blanc de marin, et une rose pour les femmes. Certains avaient recréé le costume exact du couple il y a 70 ans. Ils se sont tous embrassés, reprenant la même pose, en fin de matinée, pour la plus grande joie des touristes. Un couple de vétérans, Ray et Ellie Williams, qui s'étaient mariés le 15 août 1945, étaient les invités d'honneur, venus spécialement de Georgie (sud). Ray Williams a rappelé la "joie", "la jubilation" qui avait accueilli en 1945 l'annonce de la fin de la Seconde guerre mondiale. "Nous avons vécu cette joie, c'était un vendredi soir. Tout le pays était en liesse", a-t-il raconté. Et nous, "nous étions doublement excités, fêtant la fin de la guerre et notre mariage". Une sculpture de plusieurs mètres de haut, réplique du couple du célèbre baiser, a été installée à Times Square pour l'occasion. Dans la soirée du 14 août 1945, plus de deux millions de personnes s'étaient massées sur la place, où était à l'époque installé le New York Times, pour attendre les nouvelles, et un immense cri de joie avait marqué l'annonce de la fin de la guerre, a raconté un des organisateurs. La photo du V-J Day à Times Square avait été publiée une semaine plus tard par le magazine Life. Le photographe, qui ce jour là travaillait dans l'urgence, n'avait pas demandé les noms de ses sujets, dont on ne voit pas vraiment le visage, et leur identité reste un mystère. Onze hommes et trois femmes ont affirmé qu'ils étaient la personne sur la photo. La capitulation du Japon était intervenue à la mi-août 1945, après le largage par les Etats-Unis de deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Cette capitulation avait été ensuite signée le 2 septembre.

