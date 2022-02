Paris (AFP). Orages: 14 départements en alerte, fin de vigilance dans le Sud-Ouest

Quatorze départements du Nord-Ouest se trouvaient jeudi matin en vigilance orange pour des orages, l'alerte ayant été levée dans neuf départements du Sud-Ouest, selon le bulletin de Météo-France. La vigilance était maintenue jeudi à 06H00 sur la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, l'Ille-et-Vilaine, le Finistère, les Côtes-d'Armor, les cinq départements de Basse et Haute-Normandie ainsi que la Somme et le Pas-de-Calais. L'alerte a été levée dans la région Aquitaine, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente et la Charente-Maritime, ainsi que le Gers et les Hautes-Pyrénées. "Des orages ponctuellement forts continuent de remonter des Pays-de-Loire vers la Normandie", précise Météo-France, qui prévoit "une accalmie relative possible à la mi-journée" avant une reprise d'une "activité orageuse forte". Ces orages pourraient être "localement violents, avec des chutes de grêle, de fortes rafales de vents, ainsi que d'importants cumuls de précipitations dans des laps de temps très courts", avertit Météo-France.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire