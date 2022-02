Sortir l'été en Basse-Normandie : jeudi 13 août

Samedi, les jeunes agriculteurs de Courtomer organise un concours de labour au Mesnil-Guyon. Au programme : concours de labour cantonal, labour et battage à l'ancienne, exposition de matériel d'hier et d'aujourd'hui, jeux et animations diverses. C'est ce samedi à partir de 10h. L'entrée est gratuite.



Samedi, l'Office de tourisme de Saint-Sauveur-le-Vicomte propose une fête médiévale pleine de surprises. Au programme de cette journée : un campement médiéval, un concert de troubadours, un échassier, un marché d'artisanat et du terroir et bien d'autres animations. C'est ce samedi dans la cour du château de 10h à 18h30 et c'est gratuit.



C'est l'été et ce sont les vacances pour beaucoup. L'occasion de se balader dans la région et de se rendre en famille ou entre amis dans le parc d'attractions de l'Ange Michel qui se situe à Saint-Martin-de-Landelles. Une trentaine d'attractions y sont proposées pour petits et grands. Retrouvez plus d'infos sur www.angemichel.com