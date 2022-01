Sortir l'été en Basse-Normandie : vendredi 31 juillet

Depuis hier et jusqu'à dimanche, c'est la Fête St Etienne à Millières. Au programme de ces fesitvités : vide-greniers, exposition, concert rock celtique, fête foraine et feu d'artifice.



La Polynormande se déroule ce dimanche dans le sud Manche. Reliant Avranches à Saint-Martin-de-Landelles, le parcours attire une nouvelle fois de nombreux cyclistes pour cette 36ème édition. Une émission spéciale aura lieu ce dimanche matin sur Tendance Ouest de 9h à 12h. Toutes les infos sont sur La Polynormande



Dimanche également, c'est la Fête du Port à Port-en-Bessin-Huppain. Au programme : course des garçons de café dans les rues du centre-ville, promenades en calèche, maquillage pour les enfants, structures gonflables, vieux gréements, chorales et vente de produits nautiques. C'est ce dimanche et c'est gratuit.