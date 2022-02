Athènes (AFP). Grèce: le gouvernement Tsipras à marche forcée vers l'adoption de l'accord

Athènes continuait mercredi d'avancer à marche forcée vers l'adoption du nouvel accord de prêt avec les créanciers du pays, dont le texte est déjà entre les mains du Parlement grec, le gouvernement faisant mine d'ignorer les réserves de certains autres pays européens. Après s'être entendu en deux semaines avec les représentants des créanciers du pays sur les grandes lignes des réformes à consentir pour obtenir une nouvelle aide internationale de trois ans, le gouvernement de gauche radicale d'Alexis Tsipras a déposé, moins de 24 heures après l'annonce de l'accord, un projet de loi de 400 pages développant les changements à venir. Le scénario le plus probable verrait ce texte être débattu en commissions parlementaires à partir de jeudi matin, pour un vote en séance plénière dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué mercredi une source gouvernementale à l'AFP. Le projet de loi a été mis en ligne sur le site du Parlement dans la nuit de mardi à mercredi. Le gouvernement grec devrait, de nouveau en comptant sur les 106 voix des principaux partis d'opposition, obtenir la ratification de cette copieuse feuille de route - mêlant mesures budgétaires et réformes structurelles - et pourrait ainsi se présenter en position de force à la réunion des ministres des Finances de la zone euro - Eurogroupe - dont la convocation est attendue pour vendredi, selon plusieurs sources européennes. Athènes espère de cette façon lever les dernières réserves de ses partenaires les plus intransigeants. Selon une source gouvernementale grecque, la chancelière Angela Merkel, lors d'un entretien téléphonique mardi avec Alexis Tsipras, le deuxième en deux jours, a de nouveau fait part de sa circonspection à l'égard de cet accord conclu en urgence, visant à permettre le déboursement d'une première tranche de cette aide d'un montant total de 85 à 86 milliards d'euros selon la Grèce. - Difficile à avaler- L'entretien a été "vraiment vif", croit savoir le quotidien allemand Bild. La Chancelière aurait exprimé sa préférence pour un prêt-relais permettant au pays de rembourser 3,4 milliards d'euros à la BCE le 20 août. "L'exhaustivité passe avant la rapidité", avait martelé lundi son porte-parole, Steffen Seibert. Pour le ministre finlandais des Finances Alexander Stubb, parler d'accord est "un bien grand mot". "Il y a encore du travail sur les détails", a-t-il mis en garde mardi. Quoi qu'il en soit, les 300 députés grecs ont d'ores et déjà été priés de regagner Athènes en prévision de la session de jeudi, avec, d'ici là, quelques heures pour se plonger dans le long catalogue de réformes qui risquent, après six ans de crise en Grèce et deux plans d'aide internationaux depuis 2010, de bouleverser de nouveau le quotidien des Grecs. Selon le ministre de l'Intérieur Nikos Voutsis, interviewé mercredi sur la chaîne Mega, l'accord est "difficile", contient des mesures "récessives" qui rendront compliqué le redressement d'une économie dont les difficultés se sont aggravées avec l'entrée en vigueur, depuis fin juin, d'un strict contrôle des capitaux. Mardi soir, le ministre de l'Economie Giorgos Stathakis a reconnu à la télévision Mega que 2015 serait une nouvelle année de "petite récession", un adjectif qui paraît mesuré à certains économistes. La pilule est très difficile à avaler pour les 149 députés Syriza - et les 13 élus de leur partenaire de coalition de droite souverainiste (Anel)- qui ont été élus en janvier sur la promesse d'en finir avec l'austérité. Le vote de jeudi sera une nouvelle occasion pour Alexis Tsipras de compter ses troupes alors que 30 à 40 députés de gauche radicale, opposés à l'accord, avaient fait défection lors des votes des deux premiers parquets de mesure en juillet et que la tenue de législatives anticipées est très probable à l'automne.

