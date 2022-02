A Giverny, le moulin du couple Balkany saisi par la justice

Suspectés de fraude fiscale, Patrick et Isabelle Balkany sont dans l'oeil de la justice. Les juges d'instruction sont passés à l'action cette semaine en ordonnant la saisie de leur luxueux manoir, une propriété évaluée plusieurs millions d'euros où est installé un green de golf, une piscine et un court de tennis. Les Balkany n'avaient plus que l'usufruit de la maison, cette dernière ayant fait l'objet d'une donation à leurs enfant dans les années 1990.

Le couple est également suspecté de corruption, blanchiment de corruption et blanchiment de fraude fiscale. Leur maison aux Antilles, "la villa pamplemousse", également saisie par la justice il y a quelques mois, a été vendue.

Avec AFP