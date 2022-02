Ankara (AFP). L'armée turque riposte par des raids aux attaques attribuées aux rebelles kurdes

L'aviation turque a riposté dans la nuit de lundi à mardi par des raids à des attaques meurtrières attribuées à des rebelles kurdes dans plusieurs villes de Turquie, en proie depuis trois semaines à une spectaculaire flambée de violences. "Nous continuerons notre combat jusqu'à ce que les armes soient déposées () et qu'il ne reste plus un seul terroriste à l'intérieur de nos frontières", a dit le président turc Recep Tayyip Erdogan dans un discours télévisé mardi, ajoutant que la campagne aérienne de plus de deux semaines contre le PKK avait déjà infligé "des pertes sérieuses" à ce groupe. L'état-major turc a précisé que "dix-sept cibles ont été frappées avec précision dans la province de Hakkari", dans le sud-est de la Turquie, frontalière de l'Irak. Le président Erdogan a aussi affirmé aussi que des "opérations efficaces" avaient été menées contre le groupe Etat islamique (EI). "Nous ne faisons pas de différence entre les organisations terroristes", a-t-il assuré. La Turquie a été la cible d'une série de nouveau attentats particulièrement meurtriers lundi. Dans le sud-est anatolien, peuplé majoritairement de kurdes, cinq policiers et un soldat ont été tués dans des attaques attribuées aux séparatistes kurdes du PKK, et un groupe clandestin d'extrême gauche, le DHKP-C (Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple), a revendiqué un attentat contre le consulat américain d'Istanbul. La mission américaine a rouvert mardi sous d'importantes mesures de sécurité. - "Guerre contre le terrorisme" - Par ailleurs, un soldat a été tué tard lundi par des tirs provenant des positions du PKK à Sirnak (sud-est), a indiqué l'armée turque. Le gouvernorat d'Agri, province de l'est qui abrite le mont Ararat, a annoncé pour sa part que 7 rebelles kurdes avaient été tués samedi lors d'opérations dans des zones rurales. Ankara a lancé le 24 juillet une "guerre contre le terrorisme" visant simultanément le PKK et les combattants du groupe de l'Etat islamique (EI) en Syrie. Mais les dizaines de raids aériens suivants se sont concentrés sur la guérilla kurde, seuls trois ayant été signalés contre l'EI. L'agence progouvernementale Anatolie a donné ce week-end un bilan de 390 rebelles du PKK tués lors des raids menés par les chasseurs turcs contre les bases-arrières de la guérilla dans le nord de l'Irak, et d'une trentaine des membres de forces de sécurité turques tués. Les Etats-Unis, alliés d'Ankara au sein de l'Otan, ont déployé dimanche un premier groupe de six jets F-16 et 300 militaires sur la base turque d'Incirlik (sud), en vertu d'un accord conclu en juillet entre les deux pays pour lutter contre l'EI. Ankara s'était montré très réticent à lutter contre les jihadistes et était pointé du doigt pour son laxisme par la communauté internationale. Mais un attentat survenu le 20 juillet à la frontière syrienne qui a tué 32 civils a changé la donne. Le contexte est très tendu depuis avec des attaques quotidiennes de la guérilla kurde et des représailles des forces d'Ankara qui ont mis un terme à près de trois ans de trêve entre les parties dans le cadre d'un processus de paix. - Dynamique perdant-perdant -

