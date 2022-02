Ankara (AFP). Turquie: Erdogan veut poursuivre l'offensive jusqu'à éradication des terroristes

Le président turc Recep Tayip Erdogan a déclaré mardi à Ankara qu'il poursuivrait sa campagne contre les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) "jusqu'à ce qu'il ne reste aucun terroriste". "Nous continuerons notre combat jusqu'à ce que les armes soient déposées () et qu'il ne reste plus un seul terroriste à l'intérieur de nos frontières", a dit le président turc dans un discours télévisé, ajoutant que la campagne aérienne de plus de deux semaines contre le PKK avait déjà infligé "des pertes sérieuses" à ce groupe.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire