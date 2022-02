Les commerçants attendent enthousiastes le nouvel Espace du Palais à Rouen

Un peu plus d'un an après le rachat de la galerie commerciale par le fonds KKR et la société Sefaar, l'Espace du Palais commence sa mue. Six mois de travaux sont prévus pour reconfigurer un centre déserté par les clients... mais surtout par les commerces. Deux bijouteries, une boutique cosmétique, la Fnac, Loisirs et Création et Franprix... ce sont les seules enseignes aujourd'hui installées à l'intérieur de la galerie. Pire : un couloir entier du centre commercial reste sans boutique.

Des commerçants enthousiastes

C'est pourquoi les commerçants accueillent avec bonheur les travaux : « Nous sommes tous heureux. Nous les attendions avec impatience. Cela va redynamiser l'espace », s'enthousiasme Marc Elouard, gérant du Franprix et pressenti pour devenir président de la future association des commerçants de la galerie.

Pourtant, les travaux ne se font pas sans gêne. A la Fnac, du côté de l'espace musique, les clients et employés doivent faire avec le bruit assourdissant des marteaux-piqueurs. Mais Marc Elouard ne s'en formalise pas : « Cela va durer quelques jours. Mais je suis prêt à attendre vu ce à quoi cela va ressembler après. »

Des nouveaux commerces fin 2015 ?

La confiance dans le projet des nouveaux propriétaires du site semble donc aveugle du côté des commerçants. A tel point que Marc Elouard espère une bonne surprise pour la fin 2015, avant même la fin des travaux : « Nous croisons les doigts pour qu'il y ait des ouvertures de commerces à la fin de l'année. » Pour l'heure, une boutique de vêtements pourrait s'implanter dans les prochains mois. De grandes enseignes pourraient suivre après la reconfiguration de l'espace du Palais.