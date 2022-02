A Caen, le nouveau visage de la justice

Un bâtiment carré ultra-moderne aux colonnes de béton "qui rappellent le péristyle des palais de justice classiques", explique Marie-Christine Leprince-Nicolay, présidente du tribunal de grande instance.

Un nouvel esprit de travail

Finies donc les salles d'audience sombres et humides du Palais Fontette : place au rez-de-chaussée à un atrium baigné de lumière, pourvu d'un arbre en son cœur et à une salle des pas perdus unique en son genre. "Un couloir en verre, qui encercle le tribunal". Le nouveau palais est ensuite composé de différents niveaux : le premier accueille trois salles d'audience pénales, trois salles d'audience civiles et sept salles d'audience de cabinet, le second le tribunal pour enfants, le troisième est composé de toute la chaîne pénale (procureur, juges d'instruction etc.) et enfin, le dernier qui regroupe dorénavant les deux juridictions que sont le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. "C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ici, il y a une synergie qui peut se mettre en place. Un nouvel esprit de travail est né."

Bonus Audio : Le "circuit détenu" a été pensé pour assurer un maximum de sécurité au sein de nouveau palais de justice. Ecoutez à ce sujet Marie-Christine Leprince-Nicolay.