Cluedo géant à Percy en Auge

Jeudi ,les enquêteurs en herbe se donnent rendez-vous à Percy en Auge pour un cluedo géant!

Profitez du beau cadre verdoyant et fleuri des jardins de Manou et trouvez le coupable qui a réalisé un terrible forfait au temps des chevaliers! Orientation et sens de la déduction seront mis à l'épreuve. A l'issue de l'enquête, une dégustation de produits du jardin sera proposée. Plus d'infos sur www.chezmanou.fr

Pour participer, il faut s'inscrire. Appelez dès maintenant le 06 08 09 57 90. L'entrée au jardin est à 4€. C'est jeudi 13 août à partir de 14h30. Deux catégories sont ouvertes: les 4-13 ans et les 13 ans et plus.

Ecoutez Manou nous présenter ces enquêtes: