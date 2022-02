Reynald H. a disparu à 00h30 dimanche 9 août après avoir quitté son domicile. La gendarmerie donne sa description : il est vêtu d'un jogging gris clair et d'un sweat foncé, porteur d'un sac à dos bleu et gris. Il ne dispose pas de téléphone mobile. Il est de corpulence mince, mesure 1 mètre 76 et a des cheveux poivre et sel. Il porte des lunettes de vue.

Si vous l'apercevez, contacter la brigade de gendarmerie de Forges-lès-Eaux au 02 35 90 50 17.