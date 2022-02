Football : l'US Quevilly accueille les meilleurs U17 de France !

Depuis plus d'une dizaine d'années, le tournoi U17 de Petit-Quevilly, nouvellement rebaptisé tournoi Mahmoud Tiarci (en hommage au dirigeant de l'USQ décédé l'an passé), accueille les meilleures équipes U17 de France pour un prestigieux tournoi de pré-saison. Cette année encore, de belles équipes issues des meilleurs centres de formation s'affronteront en pays normand. "A cet âge, c'est dur d'établir une hiérarchie puisque ça dépend réellement de la génération, mais des équipes comme Auxerre ou le PSG sont redoutables", annonce Arnaux Cambremer, entraîneur des U17 de l'USQ et hôte de la compétition.

Marseille et Metz adversaires de l'USQ

Les Jaunes et Noirs sont tombés dans la poule de Marseille et de Metz cette année, qui jouent en U17 National soit une division au-dessus de l'USQ. Les jeunes joueurs ont repris l'entraînement ce lundi 10 août dans l'unique but de préparer ce tournoi, puisque le championnat ne démarre que le 20 septembre. "On risque d'être un peu juste, les équipes en U17 National reprennent une semaine après le tournoi, donc elles se préparent depuis plus longtemps", indique l'entraîneur quevillais.

De nombreux spectateurs sont attendus pour ce tournoi. Certains pour le plaisir, d'autres pour le travail. Il n'est pas rare que des recruteurs assistent aux rencontres : "Ils viennent souvent de l'étranger pour repérer quelques jeunes." Une présence qui motive certainement les joueurs : "Les jeunes tannent leurs parents pour être rentrés début août et participer au tournoi. Je vais avoir autour de moi 24 joueurs, or seulement 20 noms seront inscrits sur la feuille de match dans le cadre de ce tournoi".