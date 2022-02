Marseille (AFP). Incendie dans une pinède de l'Hérault: 120 personnes évacuées

Un incendie dans une pinède de Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault), à une trentaine de kilomètres au nord de Montpellier, avait parcouru quelque 80 hectares samedi soir, entraînant l'évacuation de 120 personnes, ont indiqué à l'AFP les pompiers et la préfecture du département. Aucune habitation n'a été touchée et il n'y a aucun blessé, selon les pompiers, qui ont précisé que le village de Saint-Bauzille a été "sécurisé", tandis que le hameau de Favas a été évacué "préventivement". Quelque 120 habitants de ce hameau, qui compte une quarantaine de maisons, étaient hébergés dans le gymnase de Saint-Bauzille, a précisé la préfecture de l'Hérault. Quelque 200 pompiers, sont intervenus avec 50 véhicules et des moyens aériens (trois avions Canadair et deux Trackers), contre ce feu dont la propagation a été "stoppée" dans la soirée de samedi.

