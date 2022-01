Bamako (AFP). Prise d'otages dans un hôtel au Mali: 12 morts dont cinq militaires maliens

Douze personnes, dont cinq militaires maliens, ont été tuées lors de la prise d'otages dans un hôtel de Sévaré, dans le centre du Mali, selon un nouveau bilan communiqué samedi à l'AFP par des responsables de l'armée malienne. "Il y a eu 12 morts au total" durant les opérations liées à l'attaque de l'hôtel Byblos: "cinq Fama (forces armées maliennes), cinq terroristes et deux Blancs" dont les identités et nationalités étaient en cours de vérification, a affirmé une des sources militaires. Une deuxième source militaire a confirmé le bilan global, sans donner de détails et un porte-parole de l'armée sollicité a simplement répondu: "affirmatif, 12 morts" incluant cinq militaires.

