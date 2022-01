Bamako (AFP). Prise d'otages au Mali: huit morts, un Ukrainien a réussi à s'échapper de l'hôtel

La prise d'otages par des hommes armés dans un hôtel de Sévaré, dans le centre du Mali, se poursuivait vendredi soir, après avoir fait au moins huit morts, a indiqué une source militaire, selon laquelle un ressortissant ukrainien a réussi à échapper aux assaillants. "La prise d'otages se poursuit" à Sévaré, ville située à plus de 620 km au nord-est de Bamako, a indiqué cette source militaire malienne jointe vers 18H00 locales (et GMT), sans être en mesure de préciser le nombre de personnes retenues par les assaillants. "Le bilan est maintenant de trois morts et quatre blessés du côté des Fama (Forces armées maliennes), deux terroristes ont été tués et il y a actuellement trois corps visibles devant l'hôtel à côté d'un minibus calciné", a-t-elle dit. Le précédent bilan communiqué à l'AFP par la même source vendredi après-midi était de quatre morts: deux militaires, un assaillant portant une ceinture d'explosif abattu par les militaires et le corps d'une personne à la peau blanche devant l'hôtel. D'après des sources militaires maliennes, les assaillants ont fait irruption tôt vendredi matin à Sévaré et se sont infiltrés dans l'hôtel Byblos. Selon l'une de ces sources, au moins cinq étrangers - trois Sud-Africains, un Français et un Ukrainien - y étaient enregistrés avant l'assaut. "D'après nos informations, un Ukrainien a pu s'échapper cet après-midi de l'hôtel. Selon les mêmes informations, il a confié qu'il y avait avec lui à l'hôtel", avant l'attaque, "trois Sud-Africains, un Russe comme expatriés", a précisé la première source militaire. L?Ukrainien a également fait état "de quatre ou cinq terroristes" dans l'hôtel au moment de sa fuite, a-t-elle encore dit. Aucune indication n'était disponible sur le nombre de Maliens - clients ou personnels de l'hôtel - présents sur place au moment de l'attaque. Auparavant, une porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Mariana Betsa, avait évoqué une prise d'otages au Mali, au nombre desquels un Ukrainien. "Il y a un Ukrainien parmi les otages. Avec nos partenaires étrangers, nous prenons des mesures d'urgence en vue de la libération de notre citoyen", a-t-elle écrit sur Twitter. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a simplement déclaré: "Nous sommes au courant de la situation au Mali. L'ambassade sud-africaine est en contact avec les autorités. Il n'y aucun autre détail à ce stade". Sollicitée plusieurs fois par l'AFP, l'ambassade de France à Bamako a finalement répondu vendredi soir qu'elle ne souhaitait pas communiquer sur le sujet.

