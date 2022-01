Bamako (AFP). Mali: prise d'otages toujours en cours dans un hôtel à Sévaré, 8 morts

La prise d'otages par un commandé armé dans un hôtel de Sévaré, dans le centre du Mali, se poursuivait vendredi soir, après avoir fait au moins huit morts dont trois militaires, a indiqué une source militaire qui n'a pu préciser le nombre de personnes retenues par les assaillants. "La prise d'otages se poursuit" à Sévaré, ville située à plus de 620 km au nord-est de Bamako. "Le bilan est maintenant de trois morts et quatre blessés du côté des Fama (Forces armées maliennes), deux terroristes ont été tués et il y a actuellement trois corps visibles devant l'hôtel à côté d'un minibus calciné", a indiqué cette source militaire, jointe vers 18H00 (locales et GMT). Un précédent bilan faisait état de quatre morts, dont deux militaires.

