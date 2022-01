Rennes (AFP). Drame de Rohan : le conducteur mineur mis en examen pour homicides aggravés

Le garçon de 17 ans qui conduisait, sous l'emprise de l'alcool et sans permis, la voiture dans laquelle quatre jeunes ont trouvé la mort à Rohan (Morbihan) dans la nuit de samedi à dimanche a été mis en examen pour "homicides et blessures involontaires aggravés", a annoncé vendredi le parquet de Vannes. Le jeune homme, qui avait pris le volant avec un taux d'alcoolémie de 0,83 gramme par litre de sang, a été déféré vendredi au parquet de Vannes, où il a été mis en examen "des chefs d'homicides et blessures involontaires aggravés par les deux circonstances de son état alcoolique et du défaut de permis" et placé sous contrôle judiciaire, selon un communiqué du parquet.

