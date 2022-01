Lille (AFP). Ligue 1: le PSG avec Trapp et Pastore titulaires contre Lille

Le gardien Kevin Trapp et le meneur de jeu Javier Pastore sont titulaires pour le Paris SG à Lille à l'occasion de l'ouverture de la saison 2015-2016 de Ligue 1 vendredi (20h30), selon la feuille de match. Attiré en provenance de Francfort contre 12 millions d'euros, Trapp est donc bien devenu le gardien N.1 des triples champions de France, au détriment de Sirigu, qui tenait le poste depuis quatre ans. En l'absence d'Ibrahimovic, forfait pour une blessure au genou, et en attendant la disponibilité de la recrue Di Maria après deux à trois semaines de convalescence, c'est Pastore qui a été choisi dans le secteur offensif. L'Argentin doit être placé en meneur de jeu dans un 4-4-2 à milieu en losange, ou sur le côté gauche, sachant que Cavani et Lucas occupent, comme prévu, les avant-postes. Au milieu, comme lors du Trophée des champions (2-0 contre Lyon), Rabiot est titularisé en sentinelle devant la défense à la place de Thiago Motta, qui a fait part en juillet de ses velléités de départ, auxquelles s'est opposé jeudi son président Nasser Al-Khelaïfi. Rabiot est épaulé par les habituels Verratti et Matuidi. Derrière, la défense parisienne a son accent brésilien traditionnel, avec l'arrière gauche Maxwell et la charnière Thiago Silva-David Luiz. Aurier est quant à lui encore préféré à Van der Wiel et Marquinhos sur le flanc droit. La surprise côté lillois se situe à la pointe de l'attaque, où le jeune Guirassy (19 ans) est titularisé plutôt que Guillaume ou Tallo. Le nouvel entraîneur Hervé Renard semble déroger au 4-3-3 attendu en optant pour un 4-2-3-1 plus solide, avec Boufal en meneur de jeu devant la paire de récupérateurs Mavuba-Balmont. Basa, touché à un orteil, est remplacé par Amadou en défense centrale, aux côtés de l'expérimenté revenant Civelli, et Pavard glisse à droite. Corchia, milieu droit, monte d'un cran. Le reste de l'équipe était attendu. Les équipes Lille: Enyeama - Pavard, Amadou, Civelli, Sidibé - Balmont, Mavuba (cap.) - Corchia, Boufal, Bauthéac - Guirassy Paris SG: Trapp - Aurier, David Luiz, Thiago Silva (cap.), Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Pastore - Lucas, Cavani

