Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 8 et 9 août

MANCHE



Jusqu'au 16 août prochain, c'est la 6ème édition de Jazz en Baie dans la baie du Mont-Saint-Michel. Au programme : de nombreux concerts, un stage jazz et un tremplin. Retrouvez le programme complet sur Jazz en Baie



Jusqu'au 16 août prochain, se tient le Normandie Horse Show au Pôle Hippique de Saint-Lô pour la 29ème édition. De nombreux concours sont organisés pendant une dizaine de jours. Retrouvez le programme complet du Normandie Horse Show à Saint-Lô sur Pôle Hippique de Saint-Lô



Depuis 1965, le comité cycliste de Montpinchon organise le grand prix de la Saint-Laurent. L'édition 2015 de cette course cycliste débute ce samedi. Des centaines de coureurs cyclistes sont attendus pour affronter le célèbre "mur" de Montpinchon. Un grand feu d'artifice clotûrera l'événement mardi prochain.



Samedi, un marché du terroir et de l'artisanat est organisé à Lingreville. Au programme : de nombreux exposants, un défilé de motos anciennes, des promenades en calèche et des démonstrations par les pompiers. Rendez-vous, ce samedi, sur le terrain de pétanque de Lingreville à partir de 16h.



Hissez les Voix, le plus grand concours de chant de l'Ouest c'est ce samedi au Passous à Agon-Coutainville, une édition spéciale sixties. Et à 23h feu d'artifice et un set de DJ Eve pour clôturer la soirée. Toutes les infos complémentaires sur facebook.com/hissezlesvoix et sur Agon-Coutainville



Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'hippodrome de Graignes. Ce samedi, courses à 19h et spectacle de la compagnie Gros Nez Rouge. Et n'oubliez pas le grand feu d'artifice musical des 70 ans de l'hippodrome qui aura lieu le samedi 22 août prochain.



CALVADOS



Jusqu'à dimanche, ce sont les Médiévales de Crèvecoeur. Pour cette 18ème édition, plus de 70 reconstituteurs passionnés vous font découvrir la seigneurie telle qu'elle était en 1465. Les Médiévales vous invitent à devenir les témoins de scènes uniques où chevaliers, seigneurs, artisans, paysans et musiciens vivent nuit et jour à l'heure médiévale. Rendez-vous, jusqu'à dimanche, au Château de Crèvecoeur en Auge pour en profiter.



Suivez la tournée Skim'School Tour avec l'équipe de Mauna Kea sur les plages de la région. Rendez-vous, tout ce week-end, à Lion-sur-Mer pour découvrir les joies des sports de glisse. Une exposition «Respecte ta plage» est également proposée ainsi que des animations sur le respect de l'environnement et la préservation du littoral. Toutes les dates sont à retrouver sur Mauna Kea



Tout ce week-end, rendez-vous au Viaduc de la Souleuvre pour des sauts délires. L'équipe d'AJ Hackett vous propose une piste de skimboard et des structures gonflables samedi. Dimanche, revivez les plus beaux sauts délires des 25 dernières années grâce à un écran géant de 16h à 17h30. Rendez-vous, samedi et dimanche, mais également tout l'été au Viaduc de la Souleuvre pour faire le plein de sensations.



ORNE



La fête de la chasse et de la pêche a lieu tout ce week-end. Ce rendez-vous rassemble chaque année 50 000 visiteurs mais notez bien ce grand changement : cette année c'est au Haras National du Pin. Il y a des concours, la présentation des métiers liés à la chasse et à la pêche ou encore des villages d'activités et des démonstrations. Plus d'infos sur Fête de la Chasse et de la Pêche



Tout ce week-end, une braderie et un vide-greniers sont organisés par l'Union Commerciale de Vimoutiers. L'occasion de trouver des objets insolites et de faire de bonnes affaires.