Paris (AFP). France: l'activité économique plutôt en bonne santé en juin

Les différents indicateurs économiques du mois de juin, dont les derniers ont été publiés vendredi, montrent une activité plutôt en bonne santé, malgré un ralentissement dans la production manufacturière. Selon les Douanes, le déficit commercial de la France s'est réduit en juin, passant de 4 milliards en mai à 2,7 milliards d'euros, grâce notamment à de gros contrats dans les matériels de transport et une poussée des exportations d'automobiles. Le déficit commercial français s'était déjà bien réduit en avril avant de connaître une petite augmentation en mai. L'Insee a quant à elle annoncé que la production industrielle s'était repliée légèrement en juin (-0,1%), freinée par la production manufacturière (-0,7%). Ce repli est à mettre en regard de la forte hausse du mois de mai: +0,4% dans l'ensemble de l'industrie, +0,7% dans le secteur manufacturier. Mais celle-ci est intervenue après déjà un recul en avril (-0,9%). Le même Institut national de la statistique et des études économiques avait constaté le 31 juillet une augmentation de 0,4% de la consommation des ménages en juin, après +0,1% chacun des deux mois précédents. L'Insee doit annoncer vendredi prochain sa première estimation pour la croissance du produit intérieur brut au printemps (avril-mai-juin). Après 0,6% au premier, il prévoit 0,3% au deuxième trimestre. Dans une estimation publiée le 8 juin, la banque de France prévoyait également 0,3% au deuxième trimestre. Le 14 juillet, le président de la République,François Hollande, a estimé que la croissance était "là" bien qu'encore "trop faible" pour se traduire significativement sur la courbe du chômage. Sur le terrain budgétaire par ailleurs, le déficit de l'Etat s'est légèrement réduit en juin 2015 par rapport au même mois l'année précédente. Il s'est en effet établi, selon Bercy, à 58,5 milliards d'euros, après 59,4 en juin 2014. Cette réduction reflète une baisse des dépenses et une augmentation des recettes, a précisé le ministère des Finances.

