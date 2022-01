Deux conduites en état d'ivresse cette nuit dans l'agglomération rouennaise

Jeudi 6 août à 20h10, Police Secours est alertée pour un accident matériel de la circulation qui s'est produit chemin de Clères à Bois-Guillaume. Un véhicule aurait heurté de plein fouet un panneau publicitaire. Sur place, le véhicule n'est plus là mais un attroupement s'est formé autour du panneau entièrement détruit. Les témoins racontent la scène et expliquent que le conducteur a repris la route, ils signalent aux policiers sa plaque d'immatriculation. Le suspect est finalement rattrapé. Son pneu est crevé, il obtempère et s'arrête. Agé de 55 ans et résidant à Mont-Saint-Aignan, il semble ivre. Il est finalement contrôlé avec 1,82g d'alcool dans le sang.

Quelques heures plus tard, vendredi 7 août à 4h30 du matin, c'est au tour d'un automobiliste de 26 ans habitant à Dieppe d'être interpellé. C'est la brigade canine, patrouillant boulevard de l'Europe à Rouen, qui l'aperçoit en train de griller deux feux rouge en direction de la Sud III. La police met les gyrophares et l'auteur des infractions s'arrête. Il souffle lui à 1,76g d'alcool dans le sang.

Les deux conducteurs ont été emmenés en cellule de dégrisement avant d'être placés en garde à vue.