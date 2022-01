New York (AFP). Le New York Times revendique un million d'abonnés numériques payants

Le prestigieux quotidien américain The New York Times a indiqué jeudi que le nombre d'abonnés payants à son édition numérique avait atteint le seuil du million pour la première fois, et annoncé un bond de son bénéfice trimestriel. Il lui a fallu quatre ans et demi pour y parvenir. A ce million d'abonnés uniquement à l'édition numérique s'ajoutent 1,1 million d'abonnés à l'édition papier ayant également accès aux informations en ligne. "C'est une étape majeure pour notre activité numérique grand public, que nous avons lancée en 2011 et qui a connu une trajectoire de croissance forte et constante. Cela nous place dans une position unique parmi les fournisseurs d'informations mondiales", a commenté Mark Thompson, PDG de New York Times Company. "Nous pensons qu'aucun autre organisme de presse n'est parvenu à atteindre un nombre d'abonnés numériques comme le notre, ni des revenus comparables en matière de souscription numérique", a-t-il poursuivi. Le journal s'emploie à se renforcer dans le numérique tandis que la circulation de la version papier et les recettes publicitaires décroissent. En 2012, le groupe avait indiqué avoir pour la première fois engrangé davantage de chiffre d'affaires grâce à la vente des journaux que grâce à la publicité. Il a par ailleurs annoncé que son bénéfice avait bondi de 78% au deuxième trimestre, par rapport à la même période de l'an dernier, à 16,4 millions de dollars. Ceci grâce à des coûts de fonctionnement plus faibles, tandis que le chiffre d'affaires s'est replié de 1,5% sur un an à 382 millions de dollars. Les recettes engendrées par les ventes de journaux ont augmenté mais sans parvenir à compenser la baisse du chiffre d'affaires publicitaire. La publicité a perdu 12,8% sur papier et progressé de 14,2% dans le numérique (48,3 millions de dollars, soit 32,5% des recettes publicitaires totales).

