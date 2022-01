C’est la totale incompréhension chez les personnels du centre hospitalier de L’Aigle. Quelques 150 d’entre eux se sont rassemblés ce jeudi 6 août, contre l’arrêt immédiat des actes de chirurgie ambulatoire dans cet établissement. Une décision de l'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, prise en début de semaine. Selon l'ARS le site de L'Aigle n'aurait jamais obtenu l'autorisation de pratiquer cette activité. Pourtant selon le personnel c’est l’ARS elle-même qui avait demandé l’ouverture de ce service, il y a une dizaine d’années.

30% d'activité en moins au bloc

La maternité et la chirurgie sont déjà menacées à L’Aigle, avec 95 suppressions de postes à la clé. S'y ajoute donc désormais la chirurgie ambulatoire, alors que le projet de "loi santé" de la ministre Marisol Touraine ne sera présenté au Sénat qu'en septembre prochain. Il prévoit 570 millions d'euros d'économies sur la santé au niveau national sur 3 ans, dont 15 millions sur la Basse-Normandie.

Pour autant, les organisations syndicales ne veulent pas sombrer dans le fatalisme. Marc Provost, délégué CGT :

Mobilisation des personnels de l'hôpital de L'Aigle

Mobilisation en septembre

Le personnel invite les conseillers municipaux des 140 communes dont la population est soignée à L’Aigle, à voter des motions de soutien en leur sens. Il en appelle aussi aux sénateurs ornais Nathalie Goulet et Jean-Claude Lenoir. Les agents feront aussi signer des pétitions samedi 15 août sur le marché et la brocante de Verneuil-sur-Avre, et le lendemain à la Fête du Ciel à L'Aigle. Une mobilisation importante est en préparation pour le début du mois de septembre.