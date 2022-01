Vannes (AFP). Accident de Rohan: le conducteur mineur avait un taux d'alcoolémie positif (parquet)

Le taux d'alcoolémie du garçon de 17 ans, sans permis, qui conduisait la voiture dans laquelle quatre jeunes ont trouvé la mort à Rohan (Morbihan) dans la nuit de samedi à dimanche, était positif et se montait à 0,83 g/l, a indiqué jeudi le parquet de Vannes. Ce jeune homme est toujours hospitalisé et n'a pas encore été entendu par les enquêteurs "car son état psychologique est incompatible avec un placement en garde à vue", a précisé le vice-procureur de la République de Vannes Yann Le Bris lors d'un point-presse. A bord de cette voiture de cinq places qui a fait une embardée puis plusieurs tonneaux, 14 jeunes de 15 à 17 ans avaient pris place. Trois se trouvaient à l'avant, sept sur la banquette arrière et quatre dans le coffre, selon M. Le Bris. Sur les dix rescapés, cinq dont le conducteur, étaient encore hospitalisés et n'avaient pas été entendus par les enquêteurs jeudi. "Les blessures de deux d'entre eux sont encore jugées sérieuses mais leur état de santé n'est plus jugé préoccupant", a précisé M. Le Bris qui a mentionné des traumatismes crâniens et fractures multiples. Quinze mineurs s'étaient rendus samedi soir au domicile du conducteur, en l'absence des parents de celui-ci, pour une fête privée et ils étaient supposés dormir sur place. Les raisons pour lesquelles ils ont décidé de monter pratiquement tous dans le véhicule entre minuit et une heure sont encore floues car "les auditions ne font pas ressortir de destination", a indiqué M. Le Bris. "A la cantonade, ils disent: +On roule+". Moins de 3 km plus loin, le véhicule fait une "embardée, et après, le conducteur a perdu le contrôle". Après les obsèques des quatre jeunes qui ont eu lieu mercredi, le parquet et les autorités locales ont rassemblé jeudi matin à Rohan l'ensemble des familles des victimes pour leur communiquer les informations sur l'enquête et les mettre en contact avec les associations d'aide aux victimes. Le taux d'alcoolémie de 0,83 g/l retrouvé chez le jeune conducteur est au-dessus du seuil légal de 0,50 et même 0,20 pour les jeunes conducteurs.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire