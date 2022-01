Mexico (AFP). Mexique: un suspect arrêté dans l'enquête sur le meurtre du photoreporter

Un suspect ayant des antécédents judiciaires a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur la mort du photoreporter Ruben Espinosa et de quatre femmes, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires. Cet homme, dont l'identité n'a pas été fournie, a été identifié grâce à une empreinte digitale laissée sur les lieux du crime, a précisé le procureur Rodolfo Rios lors d'une conférence de presse. Il aurait déjà été condamné pour "viols et blessures", selon M. Rios. L'homme, qui a été interpellé, "est actuellement interrogé par les enquêteurs sur sa possible participation au crime", a indiqué le procureur. Il est de nationalité mexicaine. Les corps de Ruben Espinosa et de quatre femmes, âgées de 18 à 40 ans, dont une activiste des droits de l'Homme, Nadia Vera, ont été découverts vendredi soir, les mains liées, abattus d'un balle dans la tête, dans un appartement du quartier de Navarrete à Mexico. Les femmes auraient subi des violences sexuelles. Les autorités ont diffusé mardi soir une vidéo de surveillance montrant les trois meurtriers présumés quittant les lieux du crime, avec une relative tranquillité, vendredi après-midi. Ruben Espinosa, 31 ans, qui travaillait notamment pour la prestigieuse revue Proceso et le journal AVC Noticias de Veracruz, était venu se réfugier dans la capitale, il y a deux mois, après avoir reçu des menaces. Sa mort a suscité une vive émotion dans les milieux journalistiques et provoqué plusieurs manifestations dans le pays. Elle a aussi créé l'effroi parmi la quinzaine de journalistes réfugiés dans la capitale, après avoir subi des menaces. Jusqu'alors la ville de Mexico était considérée comme relativement sûre pour les journalistes.

