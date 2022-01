JO 2022 : la musique qui fait polémique

Parmi les chansons dévoilées, celle qui a particulièrement attiré l'attention du monde entier s'appelle "The Snow and Ice Dance" (la danse de la neige et de la glace). La voici:

Ecoutez particulièrement l'intro et la plupart des couplets, puis écoutez celle-ci:

Difficile de ne pas y entendre les mêmes accords! Heureusement , le refrain est différent...

Pour le moment, ni le comité d'organisation chinois ni Disney n'ont souhaité s'exprimer sur le sujet. Une seule chose est sûre, si Elsa était là, on pourrait faire les JO d'hiver en été et ce serait bien agréable pour les spectateurs !