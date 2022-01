Rome (AFP). Naufrage au large de la Libye, probablement des centaines de disparus

Un bateau de pêche chargé de plusieurs centaines de migrants a chaviré mercredi au large de la Libye, et seulement une centaine de survivants ont pu être récupérés dans l'immédiat, a-t-on appris auprès des gardes-côtes italiens. Le bateau de pêche surchargé avait appelé à l'aide les gardes-côtes de Catane (Sicile), qui ont répercuté l'appel à leur centre de Rome, qui coordonne les secours de tous les bateaux de migrants au sud de l'Italie. Deux bateaux patrouillant dans la zone, à environ 15 milles des côtes libyennes, ont immédiatement été envoyés sur place, le "Dignity 1", affrété par Médecins Sans Frontières, et le "Lé Niamh" de la marine irlandaise. Arrivé en premier, le navire irlandais a mis à l'eau deux canots pour s'approcher du bateau surchargé, qui s'est alors retourné. Ces bateaux sont en général si surchargés qu'il suffit qu'un certain nombre de passagers se lèvent en même temps pour qu'ils chavirent, a expliqué un porte-parole des gardes-côtes. Lancées immédiatement, les opérations de secours ont permis de repêcher plus d'une centaine de survivants, alors que quatre bateaux de secours supplémentaires ont été envoyés sur place. Dans la matinée, Nawal Soufi, une militante italienne par qui passent de nombreux appels de Syriens en détresse en mer, avait annoncé avoir reçu l'appel à l'aide d'un bateau avec environ 600 personnes à bord. Selon les gardes-côtes, il s'agit "probablement" du même bateau.

