Aden (AFP). Yémen: les loyalistes maintiennent la pression sur les rebelles

Les forces loyalistes, qui ont repris l'initiative dans le sud du Yémen, tentaient mercredi de capitaliser sur la reconquête d'Aden et de la principale base aérienne du pays après quatre mois de guerre contre les rebelles Houthis. Au lendemain de la reconquête de Houta, chef-lieu de la province de Lahj, au nord d'Aden, des combattants de la rébellion ayant fui cette ville et la base aérienne d'Al-Anad étaient encerclés par les forces progouvernementales, selon des sources militaires. Ils étaient pris en tenailles dans la région de Wadi al-Husseini, sur la route reliant Houta à Al-Anad. Selon le ministère yéménite de la Défense, cette base aérienne stratégique est tombée à l'issue d'une offensive lancée avec le soutien aérien et matériel de la coalition arabe sous commandement saoudien. Cette coalition est intervenue le 26 mars au Yémen pour soutenir le président Abd Rabbo Mansour Hadi aujourd'hui exilé en Arabie saoudite. Au moins 39 rebelles et 17 combattants loyalistes ont été tués et des dizaines d'autres blessés ces dernières 24 heures dans les violents combats à Houta, ont indiqué des sources médicales et militaires. "Houta est sous contrôle après des opérations de ratissage dans la nuit et ce matin", a affirmé mercredi une source militaire, alors que le gouverneur de Lahj était attendu dans la journée dans cette ville pour la première fois depuis sa chute en mars aux mains des rebelles. Pour mieux sécuriser Aden, la deuxième ville du Yémen, les forces gouvernementales ont reconquis la province de Lahj et tentaient à présent de reprendre la province d'Abyane, plus à l'est, dont le chef-lieu Zinjibar est toujours sous contrôle rebelle. - La reprise d'Abyane et de Taëz - Un porte-parole des forces progouvernementales a toutefois annoncé mercredi que "la libération" de Zinjibar était "désormais proche", ajoutant dans un communiqué publié par l'agence gouvernementale Saba que ses hommes avaient "porté des coups durs" aux insurgés dans la province d'Abyane. Riad Kahwaji, chef de l'Institut pour les Affaires militaires au Moyen-Orient et dans le Golfe, a relevé "l'incapacité des Houthis et de leurs alliés à arrêter l'offensive" des forces loyalistes qui sont en passe de "conquérir rapidement Abyane et Taëz (sud-est)", la troisième ville du Yémen. Selon lui, ces forces, soutenues par l'aviation de la coalition arabe qui assure "une maitrise de l'espace aérien", "bénéficient désormais de l'appui de forces terrestres de cette coalition, qui ont débarqué récemment à Aden avec du matériel militaire moderne, dont des chars et des pièces d'artillerie", a-t-il ajouté. "La poursuite de l'offensive augmente la pression sur les Houthis dès lors qu'ils continuent à refuser les initiatives pour un règlement pacifique de la crise", a-t-il ajouté. Après le revers subi à Aden, le chef de la rébellion, Abdelmalek al-Houthi, s'était dit lundi prêt à un règlement politique du conflit au Yémen. "Nous accueillons tout effort d'une quelconque partie neutre arabe ou internationale", a-t-il dit. Sur le plan humanitaire, un avion militaire saoudien a atterri mercredi à l'aéroport d'Aden où il a livré une nouvelle aide médicale de 25 tonnes, a rapporté un correspondant de l'AFP. A Bruxelles, la Commission européenne a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 12 millions d'euros au Yémen, un pays où la situation a été jugée "catastrophique" par Christos Stylianides, le commissaire pour l'aide humanitaire. Partis de Saada, leur fief dans le nord du Yémen, les Houthis, issus de la minorité chiite zaïdite et aidés par des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, ont lancé l'an dernier une offensive qui leur a permis de prendre le contrôle de la capitale Sanaa et de vastes secteurs du nord, du centre et de l'ouest du pays. Pour stopper leur progression vers le sud, l'Arabie saoudite, poids lourd du Golfe, a pris le 26 mars la tête d'une coalition arabe qui mène depuis une campagne aérienne contre les rebelles, appuyés par l'Iran.

