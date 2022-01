Montivilliers: huit mineurs dérobent les cables électriques d'une maison inoccupée

Un témoin appelle le 17 à 15h30 pour prévenir que plusieurs individus ont pénétré dans un pavillon inoccupé situé chemin Buglise à Montivilliers. Deux patrouilles de la BAC du Havre se rendent sur place et entrent discrètement par le jardin. Ils entendent du bruit et des éclats de voix. Une personne sortant de la maison est immédiatement interpellée.

Des malfaiteurs tous mineurs

Les policiers investissent les lieux et découvrent sept autres individus, tous mineurs âgés de 9 à 16 ans. Is sont entrés par effraction dans le but de dérober des cables électriques en cuivre pour ensuite les revendre. Des couverts en argent sont rassemblés au rez-de-chaussé pour être emportés. Quatre d'entre eux sont placés en garde à vue, les trois autres, trop jeunes pour l'être, sont librement entendus. La brigade anti-cambriolage a repris le dossier pour enquêter.