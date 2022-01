Rangoun (AFP). Inondations en Birmanie: 69 morts, soutien international accru

La communauté internationale a accéléré ses efforts mercredi pour aider la Birmanie qui confrontée à d'importantes inondations avait appelé à l'aide la veille alors que de nouvelles zones du pays sont sous les eaux en raison de la crue des rivières. D'après un nouveau bilan des autorités, 69 personnes ont péri et plus de 260.000 ont été touchées, a déclaré Phyu Lei Lei Tun du ministère de la protection sociale à l'AFP mercredi. Dans le seul Etat Rakhine, dans l'ouest du pays, qui abrite de nombreux camps de musulmans Rohingyas, 41 personnes ont été tuées. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué une montée des eaux rapide et des glissements de terrain, laissant le pays face à une "catastrophe naturelle majeure", d'après les Nations unies. Le gouvernement de ce pays pauvre qui s'est récemment ouvert, a reconnu mardi que devant l'ampleur de la crise, les ressources locales n'étaient pas suffisantes. Dans ce contexte, le Japon a annoncé fournir des kits de secours (couvertures de survie, couvertures) pour l'équivalent de 150.000 dollars tout comme la Thaïlande. Et la Chine et plusieurs agences de l'ONU, présents depuis le début de l'inondation le 30 juillet, ont également intensifié leurs efforts. En marge d'un sommet régional en Malaisie, le secrétaire d'Etat américain John Kerry a exprimé ses condoléances pour les "pertes extraordinaires en vies humaines dans les inondations", ajoutant que Washington annoncerait bientôt son programme d'aide. Dans les régions de l'ouest du pays, des dizaines de milliers de personnes sont toujours bloquées par les eaux et certaines zones sont coupées du reste du pays. Et depuis mardi, une alerte aux crues a été émise dans la région du delta de l'Irrawaddy, au sud des zones touchées pour l'instant. "Les personnes âgées, les femmes et les enfants ont commencé à évacuer des zones vulnérables" dans la région de l'Irrawaddy, rapporte mercredi le journal officiel le New Light of Myanmar. En 2008, la junte birmane qui dirigeait le pays avait été accusée de négligence et d'indifférence lors de sa gestion du cyclone Nargis, qui avait fait près de 140.000 tués ou disparus. Ces pluies torrentielles ont également fait des centaines de morts et plus de deux millions de personnes ont été évacuées en Asie. L'Inde et le Pakistan ont été les pays les plus touchés mais des flots ont également fait plusieurs dizaines des victimes au Vietnam et au Népal.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire