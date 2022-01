Paris (AFP). Socété Générale: un nouveau plan d'économies malgré un bénéfice en forte hausse

Société Générale a annoncé mercredi un nouveau plan d'économies de 850 millions d'euros pour 2015-2017, visant notamment à compenser la hausse des coûts réglementaires, après avoir signé un bénéfice net trimestriel en forte hausse. Entre avril et juin, la banque a vu son bénéfice net bondir de 25%, à 1,35 milliard d'euros, un résultat bien meilleur qu'attendu par les analystes qui tablaient en moyenne sur 856 millions d'euros, selon un consensus fourni par FactSet. Pour comparaison, BNP Paribas a enregistré un bénéfice de 2,6 milliards d'euros et Crédit Agricole de 1,5 milliard sur la même période. Le résultat de SocGen tient compte d'une nouvelle provision pour litige de 200 millions d'euros, portant le total de la provision collective pour litige de la banque à 1,3 milliard d'euros. Comme Crédit Agricole, le groupe fait l'objet d'un passage en revue de certaines de ces transactions en dollars aux États-Unis pour savoir si elles sont conformes au droit américain, une affaire qui a valu à BNP Paribas une sanction record (6,6 milliards d'euros). SocGen ne détaille pas dans son communiqué la destination de cette nouvelle provision. Entre avril et juin, si le résultat a bénéficié d'éléments comptables à hauteur de 312 millions d'euros, il a également été tiré par la progression de l'activité, notamment dans la banque de détail en France et dans la banque de financement et d'investissement. Hors éléments comptables, le produit net bancaire (PNB, équivalent du chiffre d'affaires) augmente de 9% à 6,54 milliards d'euros. La banque de détail France voit son bénéfice net bondir de 20%, à 419 millions d'euros, et le pôle banque de grande clientèle et solutions investisseurs (BFI, banque privée, gestion d'actifs) voit le sien progresser de 15% à 691 millions d'euros. Seule ombre au tableau, le pôle banque de détail et services financiers internationaux affiche une baisse de 6,6% de son bénéfice net à 312 millions d'euros, pénalisé par la Russie. Les activité russes de Société Générale affichent une perte de 45 millions d'euros ce trimestre, réduite cependant de moitié par rapport au premier trimestre. Pour Rosbank, cette perte s'élève à 61 millions. Le groupe, qui estime que ses affaires en Russie reviennent à la normale, indique avoir supprimé 1.200 postes dans le pays ce trimestre. - "Améliorer la compétitivité" - La banque, qui a réalisé 97% du plan d'économies qu'elle a engagé en 2012 (soit 870 millions d'euros) annonce en outre un nouveau plan de réduction des coûts. "Des projets de simplification organisationnelle, d'amélioration de l'efficacité, de renforcement des contrôles sur les charges externalisées et de révision et de simplification des opérations avec la clientèle permettront de générer 850 millions d'euros d'économies supplémentaires à horizon 2017", indique le groupe. La banque ne détaille pas les éventuelles répercussions en termes d'emploi. Ce plan vise à "mieux répondre aux attentes des clients, améliorer la compétitivité de l'offre et intégrer les technologies numériques dans les business models" et à "compenser la hausse des coûts réglementaires". SocGen, qui vise une rentabilité des fonds propres (ROE) supérieure à 10% en 2016, affichait 10,3% au deuxième trimestre et 9,7% au premier semestre.

