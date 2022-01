La fête du cheval à Saint-Lô : 29ème Normandie Horse Show du 7 au 16 août

Cette année encore, le Normandie Horse Show inove et organise pour la première fois un CSI*** du 13 au 16 Août, en plus des CSI* et CSI YH et propose une entrée en matière très dynamique avec 3 soirées d'Open International **** de Horse Ball du 7 au 9 Août, qualificatives pour le WHR.

Le CSI***, un rendez-vous sportif d'envergure

L’arrivée du CSI*** du 13 au 16 août, en plus de celui d’octobre, fait de Saint-Lô un passage obligé pour les cavaliers évoluant au plus haut niveau et offrira au public un spectacle sportif de premier ordre avec des parcours allant jusqu’à 1m55. Des barres qui atteindront des sommets lors

de l’épreuve de puissance du vendredi 14 août.

Haut niveau également du côté des poneys puisqu’une tournée des AS CSO aura lieu du 9 au 11 août permettant aux plus jeunes de présenter, entre autres, les meilleurs Poneys Français de Selle.

Le retour en force du horse-ball

Organisés à Saint-Lô lors des Jeux Equestres Mondiaux, les matchs, victimes de leurs succès, s’étaient joués à guichets fermés. Invitant les meilleures équipes au monde à venir s’affronter lors de cet Open International (7 au 9 août), labellisé WHR**** (World Horse-Ball Ranking), les organisateurs confirment leur volonté de faire de Saint-Lô un

lieu incontournable du Horse-Ball et contribuent activement au déploiement de la discipline.

Vitrine pour l'élevage français

L'élevage est également à l'honneur durant le NHS 2015 avec le championnat de France des Foals Selle Français, le régional des femelles Selle Français de 2 ans, le National Cob-Normand, les ventes du Normandy Horse Business Center mais aussi la Foire aux Foals.

Des animations inédites

Le NHS lance la soirée cinéma en plein air le 15 août ou le spectacle du 14 autour de l’épreuve de puissance. Le village exposant a également été intégralement repensé et de nouvelles tribunes seront installées pour accueillir un maximum de visiteurs.

Pratique :

Parking gratuit

Entrée gratuite sauf pour les événements suivants :

Open International de Horse-ball - 5 €/soirée - (gratuit pour les -12 ans) ou 50 € le diner

CSO National 1 - Dimanche 9 août : 5 €

CSI*** - Samedi 15 aout : 5 € - Dimanche 16 août : 8 €

Soirée spectacle / Puissance - Vendredi 14 août : 5 €