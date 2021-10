Naufrage du "P'tit René"

Lundi 2 mai 2011 peu avant 19h00, à 2,5 nautiques (environ 5 km) au sud-est de Barneville-Carteret, un homme de soixante-sept ans pêchant à bord de sa vedette « P'tit René » immatriculée à Cherbourg signale au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg via le sémaphore de Barneville-Carteret avoir un bout coincé dans son hélice ce qui a provoqué une voie d'eau par l'arrière et un chavirage rapide de l'embarcation de 5,50 m.