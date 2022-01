Un bus s'encastre dans le mur d'une maison de Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Ce matin, un chauffeur âgé de 36 ans, conduit un bus et ses passagers vers Saint-Pierre-lès-Elbeuf. A hauteur de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, il perd le contrôle de son véhicule, qui vient s'encastrer dans une maison, rue Denfert-Rochereau. L'avant du véhicule est arraché, le pare-brise cassé et la maison sérieusement endommagée.

Cinq passagers et le chauffeur ont été blessés dans l'accident. Aucun blessé grave n'est cependant à déplorer.

Pendant l'accident, le bus a également percuté une armoire à gaz et un poteau électrique. Policiers, pompiers et agents de GDF ont été dépêchés sur place pour localiser la fuite et y mettre fin. De nombreux foyers ont été ainsi privés de gaz et d'électricité pendant quelques heures. L'enquête est confiée à la Brigade des Accidents et Délits Routiers. Elle devra déterminer si le chauffeur était sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants.