Paris (AFP). Automobile: le marché français continue sur sa bonne lancée en juillet

Le marché automobile français a continué sur sa bonne lancée au mois de juillet, avec une croissance de 2,3%, et les constructeurs français, confortés par cette dynamique, envisagent de relever en octobre leur prévision d'une progression de 2% sur l'ensemble de l'année. Les immatriculations de véhicules neufs en France ont augmenté de 2,3% au mois de juillet, avec 147.132 voitures particulières vendues. Le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), qui a publié ces chiffres lundi, table toujours sur une croissance de 2% du marché automobile français en 2015, mais pense relever cette prévision en octobre, lors de la publication des chiffres du mois de septembre. "La tendance macro-économique est plutôt positive", observe François Roudier, porte-parole du CCFA, faisant état d'un mois de juillet qui s'inscrit "dans la continuité du mois de juin", avec "une reprise du marché français". "Le début d'année était tiré par les (ventes aux) entreprises, mais maintenant les ventes aux particuliers fonctionnent bien", a-t-il ajouté. François Roudier constate également que "la France raccroche un peu le train européen, où le marché se porte bien. On était à la traîne, en fin d'année dernière, début d'année. On repart avec des conditions normales". Si le marché automobile français est en hausse par rapport à juillet 2014, il reste, néanmoins, à un niveau inférieur à celui de 2013, contrairement au mois de juin, où les ventes avaient été plus importantes que celles des quatre années précédentes. En cumul depuis le début de l'année, les ventes de voitures neuves dans l'Hexagone ont augmenté de 5,6% par rapport à la même période l'an passé, et 1,16 million de voitures neuves ont été vendues. - Renault Clio toujours en tête - La part de marché des constructeurs français reste majoritaire, mais se réduit par rapport à juillet 2014, puisqu'elle passe de 54,47% à 52,38%. Et si PSA Peugeot Citroën enregistre une croissance de 3,6%, le groupe Renault, en revanche, chute de 8,5%. Sur le podium de tête des constructeurs étrangers, on retrouve le groupe Volkswagen, en petite hausse de 1%, le groupe Nissan (allié de Renault) qui recule légèrement, à -0,1%, et le groupe BMW, dont les ventes sont en croissance de 5,9%. Le groupe General Motors chute de 7,3%, du fait du retrait de sa marque Chevrolet en Europe, mais aussi du recul de la marque Opel (-5,5%). En revanche, Fiat tire son épingle du jeu, et bondit de 19,2%. Sans surprise, les trois voitures les plus vendues depuis le début de l'année sont la Renault Clio, la Peugeot 208 et la Peugeot 308. Les véhicules de catégorie "économique et inférieure" sont toujours les plus vendus (54%, comme l'an passé). Par ailleurs, "le succès des cross-over (silhouette de 4x4 mais sans capacités de franchissement, ndlr) et des SUV (4X4 de ville, ndlr) ne se dément pas", commente encore François Roudier. La part du diesel, plus importante que celle observée en juin, reste toutefois globalement sur une trajectoire baissière par rapport aux années précédentes. Sur les sept premiers mois de 2015, le diesel a ainsi représenté 58,6% des ventes, contre 65,2% sur les sept premiers mois de 2014. La part des véhicules hybrides passe 2,2 à 3%, celle des véhicules électriques de 0,5 à 0,8%. Sur les sept premiers mois de l'année, la part de marché des constructeurs français est de 54,89%, contre 56,37% en 2014.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire