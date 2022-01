Paris (AFP). Immatriculations de voitures neuves en hausse de 2,3% en juillet

Les immatriculations de véhicules neufs en France ont augmenté de 2,3% au mois de juillet, avec 147.132 voitures particulières vendues, selon des chiffres du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) publiés lundi. Les constructeurs français représentent 52,38% du marché et perdent un peu de terrain par rapport à l'an passé, puisque leur part de marché s'établissait à 54,47%. Et si PSA Peugeot Citroën enregistre une croissance de 3,6%, le groupe Renault, en revanche, chute de 8,5%. Sur le podium de tête des constructeurs étrangers, on retrouve le groupe Volkswagen, en petite hausse de 1%, le groupe Nissan (allié de Renault) qui recule légèrement, à -0,1%, et le groupe BMW, dont les ventes sont en croissance de 5,9%. Le groupe General Motors chute de 7,3%, du fait du retrait de sa marque Chevrolet en Europe, mais aussi du recul de la marque Opel (-5,5%). En revanche, Fiat tire son épingle du jeu, et bondit de 19,2%. En cumul depuis le début de l'année, les ventes de voitures neuves dans l'Hexagone ont augmenté de 5,6% par rapport à la même période l'an passé, et 1,16 million de voitures neuves ont été vendues. Sur les sept premiers mois de l'année, la part de marché des constructeurs français est de 54,89%, contre 56,37% en 2014. Le président du CCFA, Patrick Blain, avait fait état en juin d'une prévision de croissance du marché automobile français de 2% pour l'année 2015.

