Lyon (AFP). Déjà plus de 400 km de bouchons sur les routes des vacances

Les routes des vacances étaient déjà bien embouteillées vendredi après-midi, avec près de 420 kilomètres de bouchons, avant un samedi de chassé-croisé qui s'annonce comme la pire journée de l'été. A 15H30, 332 km de retenues étaient recensées en province, 65 kilomètres en Ile-de-France, selon le Centre national d'informations routières (Cnir). La journée était classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs. Les principales difficultés se situent à la traversée de Bordeaux (dans les deux sens de circulation), sur l'autoroute du soleil (A7) au sud de Lyon, et sur l'A10 en sortant de Paris en direction d'Orléans. "Certains bouchons dépassent les 30 kilomètres", notamment à la sortie de la capitale ou dans la région bordelaise, selon le Cnir. Mais le pire est attendu samedi, classé noir dans le sens des départs et orange/rouge dans le sens des retours. L'an dernier, il y a eu jusque 966 km (chiffre ajusté) de bouchons cumulés en France, un record, lors du samedi 2 août 2014 de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens.

