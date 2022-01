70e : l'effet qui n'en finit pas à Bayeux !

Des chiffres presque identiques à ceux de l'an dernier, cru exceptionnel en raison des commémorations du 70e anniversaire du Débarquement. C'est le bilan qu'a présenté ce jeudi 30 juillet Loïc Jamin, maire adjoint en charge du tourisme. Est-ce l'effet médiatisation du territoire en 2014 ? Il ne l'affirme pas. « Un mois ne fait pas l'autre », rappelle l'élu. Toujours est-il que c'est la première fois qu'après une année « anniversaire », la fréquentation des musées de la cité ne dégringole pas. Mieux : « il y a une légère hausse : +,1,3% ».

Depuis le début de l'année, les trois musées de Bayeux ont enregistré près de 300 000 entrées. Du jamais vu.

Autre hypothèse pour expliquer le « boom » des entrées : l'impact des billets jumelés ou triplés, mis en place à Bayeux en 2012 et proposés en caisse. Selon toutes vraisemblances, ceux-ci finissent de convaincre les touristes de ne pas seulement visiter la Tapisserie mais de se rendre aussi au musée d'art et d'histoire baron Gérard (MAHB) et au musée de la Bataille de Normandie.

Dernière information à retenir sur la fréquentation touristique à Bayeux : + 13%. C'est l'augmentation de la clientèle française dans les musées par rapport à l'an dernier. Un chiffre qui confirme la tendance nationale. Cette année pour les vacances, les Français visitent... la France !