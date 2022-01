Chassé-croisé sur les routes des vacances : Bison Fûté en voit de toutes les couleurs !

Chassé croisé entre juillettistes et aoutiens ! Ce week-end devrait être le week-end le plus chargé de l’été sur les routes.

Vendredi est classé Rouge sur la zone Ouest dans le sens des départs, en après midi et soirée.

La journée du samedi est classée Noir, dans le sens des départs au niveau national et Rouge dans le sens des retours dans l’Ouest.

Dimanche sera classée Rouge dans le sens des départs, ce sera Vert dans le sens des retours.

Les principales difficultés se situeront aux abords des grandes agglomérations, sur l’ A13 aux péages de Dozulé, et Beuzeville et jonction A 13/A131 et sur l’ A 84.

Comme à chaque week-end de cet été, les policiers et gendarmes resteront mobilisés pour veiller aux réglès élémentaires de sécurité routière.