Caen : manifestation pour les demandeurs d'asile jeudi

L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté en débutd e mois leur demande d'asile en France. Le CADA ne peut donc plus les garder. La situation de ces trois arméniennes est d'autant plus délicate, que l'une d'entre elles est actuellement hospitalisée au CHU, et que la plus jeune, âgée de 17 ans, est scolarisée au lycée Allende d'Hérouville. La dernière est aujourd'hui âgée de 72 ans. A l'heure actuelle, deux de ces trois femmes ne savent pas où elles dormiront ce soir.

