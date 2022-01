Saint-André de La Réunion (France) (AFP). Vol MH370 de la Malaysia Airlines: des enquêteurs français à La Réunion

Des enquêteurs spécialisés étaient en route jeudi pour l'île française de La Réunion, dans l'océan Indien, pour déterminer si un débris d'avion découvert le long de sa côte appartient au Boeing 777 de la Malaysia Airlines disparu depuis le 8 mars 2014. Le débris, long de deux mètres, a été retrouvé à Saint-André de La Réunion par les employés d'une association chargée du nettoyage du rivage, a-t-on appris de source proche de la cellule d'enquête chargée d'en déterminer l'origine. "Il était rempli de coquillages, on dirait qu'il est resté longtemps dans l'eau", ont précisé des témoins. Aucune piste n'est privilégiée pour le moment par les enquêteurs spécialisés de la gendarmerie française des transports aériens, qui recherchent notamment des informations, comme un numéro de série, permettant l'identification du débris. "Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Pour le moment, il nous faut déterminer à quel type d'appareil ce débris aurait pu appartenir. Lorsque nous l'aurons fait, il sera possible de déterminer la compagnie", a résumé une source proche de l'enquête. L'Australie, qui coordonne les recherches internationales dans l'océan Indien pour retrouver des traces du MH370, s'est greffée à l'enquête française. "Nous avons reçu quelques clichés de la pièce et nous sommes en train de les faire examiner par les fabricants pour déterminer ce que c'est", a déclaré le porte-parole du Bureau australien de la sécurité des transports à l'agence de presse AAP. Le ministre malaisien des Transports Dato Sri Liow Tiong Lai a annoncé de son côté avoir "envoyé une équipe pour enquêter" sur place. "Il faut vérifier les débris avant de pouvoir confirmer s'ils appartiennent au MH370", a-t-il déclaré, disant espérer établir une identification "dès que possible." La compagnie aérienne Malaysia Airlines a jugé jeudi qu'il serait "prématuré" pour elle "de spéculer sur l'origine" du débris, qu'elle identifie comme un "flaperon". Les flaperons sont de petits volets disposés en bordure des ailes des avions, que les pilotes actionnent au décollage ou à l'atterrissage. Sur la base de photos reçues de la pièce, un expert français en sécurité aérienne, Xavier Tytelman, a relevé sur son compte Twitter "des similitudes incroyables entre le flaperon d'un #B777 et le débris retrouvé". Sur le blog spécialisé http://blog-peuravion.fr/, M. Tytelman précise qu'une référence est "indiquée sur le débris: BB670". "Ce code ne correspond ni à l'immatriculation d'un avion, ni au numéro de série d'un appareil. Par contre, si ce flaperon appartient bien au MH370, alors il est clair que cette référence permettra de l'identifier rapidement. Dans quelques jours, nous aurons une réponse définitive", ajoute-t-il. Le fait que "l'on retrouve des débris à la Réunion ne signifie pas que le MH370 ait été si loin", souligne-t-il. "En s'abîmant au large de l'Australie, ses débris ont simplement pu être balayés par le courant, et s'échouer à cet endroit au bout d'un an?" - D'autres hypothèses aussi envisagées - L'hypothèse d'un débris du MH370 n'est pas la seule envisagée par les milieux aéronautiques, où l'on évoque aussi celle d'un fragment d'un Airbus A310 de la compagnie Yemenia, accidenté en 2009 au large des Comores, ou d'un bimoteur écrasé en 2006 au sud de la Réunion. La disparition l'an dernier du Boeing 777 de la Malaysia Airlines reste à ce jour l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation civile. L'appareil, parti de Kuala Lumpur pour Pékin avec 239 personnes à bord, avait disparu une heure après son décollage le 8 mars 2014. Aucune trace n'en a jamais été retrouvée depuis, en dépit d'intenses recherches dirigées par l'Australie dans le sud de l'océan Indien où des satellites ont "accroché" pour la dernière fois les systèmes de communication de l'appareil.

